2018-08-21T16:10:25+03:00
Общество

Пенсионеры перекодировали порядка 15 тысяч соцкарт для бесплатного проезда в Москве

Подмосковные жители заинтересовались столичными льготами
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Подмосковным пенсионерам начал перекодировать соцкартыПодмосковным пенсионерам начал перекодировать соцкартыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жители Подмосковья перекодировали более 15 тысяч социальных карт для бесплатного проезда в общественном транспорте Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

«Процесс перекодирования социальных карт мы запустили уже в субботу, 18 августа, во всех территориальных управлениях социальной защиты населения Московской области. На данный момент перекодировано более 15 тысяч социальных карт жителей Московской области», — цитирует министра социального развития региона Ирину Фаевскую телеканал «360».

Напомним, бесплатным проезд в московском общественном транспорте (автобус, троллейбус, трамвай) и в метро для жителей Подмосковья, достигших 60 лет, станет с 1 сентября, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Тем жителям, которым 60 лет исполнится после 1 сентября, необходимо будет обратиться за перепрограммированием карты после дня рождения.

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