В столичной больнице имени Демихова расширили отделение реанимации

СЕГОДНЯ 09:42 2018-08-22T09:42:09+03:00

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В городской клинической больнице имени Демихова Департамента здравоохранения Москвы открылось новое отделение общей реанимации. Здесь смогут проходить лечение около 1,5 тысяч пациентов в год.

- Это второе отделение общей реанимации в клинике, ранее в реанимационной службе больницы работало пять отделений для взрослых и два - для новорожденных, - рассказал Сергей Переходов, главный врач больницы имени Демихова. - Еще одно отделение общей реанимации расширит возможности реанимационной службы больницы и упростит транспортировку пациентов между корпусами. Отделение оснащено медтехникой экспертного класса, позволяющей в режиме реального времени следить за состоянием пациента.

Среди новинок - передовые аппараты искусственной вентиляции легких, с помощью которых можно контролировать состояние легких и метаболические процессы в режиме реального времени. Кроме того, в реанимации поставили современные прикроватные экраны для инвазивного мониторинга гемодинамики.

Сейчас в многопрофильной больнице имени Демихова работает два отделения общей реанимации, кардиореанимация, нейрореанимация, акушерское отделение анестезиологии-реанимации с палатами интенсивной терапии, а также отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных. Здесь ежегодно принимают более 60 тысяч пациентов, в том числе в родильном доме № 68 и родильном доме № 8, где проходит более 11 тысяч родов.

Реанимации больницы имени Демихова открыты для посещения родственниками. Напомним, навещать пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) можно круглосуточно во всех столичных стационарах. Правила посещений утверждены приказом Департамента здравоохранения Москвы (mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/2054.html).

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