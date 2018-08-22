2018-08-22T09:50:36+03:00
Московская жизнь

На ВДНХ на макете Москвы покажут новое шоу «История Москвы»

Светотехническое представление могут посмотреть все желающие
Светлана ВОЛКОВА
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Ко Дню города (напомним, в этом году он отмечается два дня, 8 и 9 сентября. - Прим. авт.) в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ запустят новое светотехническое шоу «История Москвы».

- Уже 8 сентября в 14.00 в павильоне «Макет Москвы» зрители смогут увидеть, как развивался город с момента его основания, какие исторические события оказали на него самое большое влияние, какими были приоритеты его развития в разные эпохи, - рассказал сегодня, 22 августа, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. - В новом шоу задействуют все технические возможности павильона. Интерактивная полноцветная система освещения макета позволит воссоздать естественное (дневное или ночное) освещение города. На широкоформатном экране будут демонстрироваться исторические документы, а на самом макете станут высвечиваться культурные и исторические памятники, о которых пойдет речь.

По словам Сергея Левкина, светотехническое шоу продлится 4 минуты. Это будет уже четвертый по счету ролик для демонстрации в павильоне.

Первый показ новинки - 8 сентября в 14.00. Затем в начале каждого часа москвичи смогут увидеть уже известные и полюбившиеся представления - «Мегаполис Москва», «Времена года» и «Архитектурные стили Москвы». Подробное расписание светотехнических шоу - на официальном сайте павильона «Макет Москвы» (www.maketmoskvy.ru/light-show/). Вход бесплатный.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».

СПРАВКА "КП"

Центр градостроительного развития Москвы, в котором работает павильон «Макет Москвы», открылся на Сиреневой аллее ВДНХ Москвы в конце сентября прошлого года. Павильон посетили уже более 115 тысяч москвичей и туристов.

Сейчас площадь макета составляет 370 квадратных метров. На нем разместилось 19 843 здания центральной части города. На северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке - территорией завода «Серп и молот», на юго-западе - Московским дворцом молодежи, а на западе - Белорусским вокзалом.

Масштаб модели - 1:400. Ее главные особенности - точная детализация. К примеру, куранты на Спасской башне бьют в положенное время, а на зданиях воссозданы барельефы и панно. Строения оснащены управляемой интерактивной системой подсветки.

Полностью макет планируют достроить до 2020 года. Тогда его вырастет до 925 квадратных метров.

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