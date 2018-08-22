2018-08-22T11:08:42+03:00
Московская жизнь

В парке 850-летия Москвы откроют профессиональную лыжероллерную трассу

Площадку для спортсменов обустроят к осени
Светлана ВОЛКОВА
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На юго-востоке столицы в парке 850-летия Москвы продолжается комплексное благоустройство и озеленение. Сейчас здесь обустраивают профессиональную лыжероллерную трассу. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

- Общая длина трассы - более 4 километров, - уточнили в ведомстве. - Ее дизайн и конфигурация разработаны совместно с профессиональным сообществом спортсменов. Сейчас специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили основание под устройство лыжероллерной трассы. На площадке выровняли рельеф, сделали бетонную основу и уложили нижний слой асфальта. После по технологии укладывается специальная геосетка, а поверх нее - финишный слой асфальта. Площадку для спортсменов обустроят к осени.

По форме лыжероллерная трасса похожа на замкнутый контур асфальтированной дороги. На некоторых участках будут неровности и уклоны. Это позволит более эффективно проводить тренировки и разнообразить катания. Летом трассой смогут пользоваться роллеры, а зимой - лыжники.

Напомним, в этом году стартовал третий этап работ по комплексному благоустройству и озеленению парка 850-летия Москвы. Эта часть парка в основном рассчитана на любителей спорта. По периметру парка выставлено ограждение, чтобы посторонние не попали на строительную площадку. Для посетителей устроен шоу-рум со всей информацией по благоустройству парка. Свои вопросы жители могут задать здесь же постоянному сотруднику шоу-рума.

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