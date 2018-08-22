2018-08-22T11:17:40+03:00
Происшествия

Появились первые кадры с места нападения на полицейских в Клину

Очевидец выложил в Сеть ролик, который записал сразу после происшествия [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Мужчина напал на полицейских в подмосковном КлинуМужчина напал на полицейских в подмосковном КлинуФото: Александр ГЛУЗ
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ЧП в подмосковном Клину произошло в ночь со вторника на среду, 22 августа. В проезде Котовского неизвестный с ножом напал на сотрудников полиции.

Про хулигана, который на улице бросается с ножом на прохожих, в дежурную часть сообщили около полуночи. Полицейские отправились задержать нарушителя, но когда оказались на месте, то сами стали жертвами мужчины. Не помогли даже предупредительные выстрелы из табельного оружия. Он напал на стражей порядка и нанес им несколько ударов ножом.

Случайные очевидцы записали случившееся на видео.

Мужчина напал с ножом на полицейских в Подмосковье.

«Просто ужас. Где-то позже 22:00 произошло нечто ужасное: какой-то псих напал на нашего соседа, началась, скажем так, "драка", точно не знаю что. Приехали полицейские, один из них начал разнимать их, и псих напал с ножом на полицейского. Соседу явно повезло. Было 2-4 предупредительных выстрела вверх после этого», - комментирует ролик автор видео.

В итоге двум сотрудникам МВД потребовалась помощь врачей. Инспекторы ППС попалив больницу с ранением руки и спины, сообщает "Пятый канал".

Хулиган задержан.

Сайт kp.ru писал, что летом было совершено нападение на сотрудников полиции в Москве и Чечне.

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