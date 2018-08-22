2018-08-22T12:03:17+03:00
Общество

Стало известно, когда в Москве завершится купальный сезон

22 августа будет последним днем, когда температура воды будет соответствовать нормам для купания
Ася РОМАНЧУК
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В Москве заканчивается купальный сезонВ Москве заканчивается купальный сезонФото: Елена РАКОВА
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Купальный сезон в столице подходит к своему завершению. Гидрометцентр России назвал последний день плавательного сезона в Москве. По заявлению директора организации, им станет 22 августа.

Это связано с тем, что похолодание, которое пришло в среднюю полосу России, внесло свои коррективы в среднесуточную температуру. После 22 августа

ночные температуры уже практически не будут превышать десятиградусную отметку до конца недели.

В Росгидрометцентре предупреждают, что как только ночные температуры опускаются ниже десятиградусной отметки, то происходит сильное охлаждение водной поверхности. Вода станет ниже нормы, комфортной для купания. Если пренебречь запретом, то можно заболеть, сообщает газета «Известия».

Даже последующее повышение температуры воздуха уже не сможет компенсировать потерю среднесуточного градуса.

В ближайшие выходные температура воздуха прогреется до 23-24 градусов тепла. В субботу будет солнечно и без осадков, а в воскресенье синоптики прогнозируют хмурый день, но тоже обойдется без дождя и ветра.

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