В Москве квартиру обокрали на 8,3 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:15 2018-08-22T12:15:18+03:00

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В Сокольниках из квартиры многоэтажного дома украли более восьми миллионов рублей. В полицию обратились сам хозяин, он рассказал, что похитители взяли наличные деньги и ювелирные украшения. Общий материальный ущерб составил 8,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, вечером 20 августа от главного бухгалтера АО, поступило сообщение о краже из квартиры по месту жительства.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 08:00 16 августа по 19:00 20 августа неизвестный через открытое балконное окно проник в квартиру, расположенную на 10-м этаже, после чего, взломав дверь сейфа, совершил кражу принадлежащих женщине денежных средств, ювелирных изделий, личных документов», - приводит сообщение ведомства РИАМО.

В пресс-службе добавили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Кража».