2018-08-22T13:21:49+03:00
Происшествия

В Подмосковье задержали мошенников, которые похитили у пенсионеров 1,3 млн рублей

Сейчас преступницы находятся под арестом
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция задержала преступницПолиция задержала преступницФото: Михаил ФРОЛОВ
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В подмосковном Наро-Фоминске по подозрению в мошенничестве задержаны две женщины. Они обвиняются в хищении 1,3 миллиона рублей у местных пенсионеров.

Сообщается, что злоумышленницы представлялись социальными работниками и благодаря этому проникали в квартиры к пожилым людям. К одной пенсионерке они вошли под предлогом. Что женщине необходимо перевести ее сбережения на банковскую карту. Когда же пожилая женщина отвлеклась, мошенницы похитили ее шкатулки все сбережения на сумму более миллиона рублей.

Кроме того мошенницы подружились с другой пенсионеркой, вошли к ней в доверие и предложили разместить деньги в банке под выгодный процент. А после того, как женщина передала злоумышленницам 60 тысяч рублей, те скрылись и перестали выходить на связь, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

При задержании оказалось, что преступницы ранее уже были судимы и находятся в федеральном розыске. В отношении них заведено уголовное дело, им грозит до 10 лет тюремного заключения. Сейчас обе находятся под арестом, пишет "Утро.ру".

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