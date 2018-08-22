2018-08-22T16:46:04+03:00
Общество

На Старом Арбате могут разрешить автомобильное движение

Главный архитектор Москвы допустил такой вариант развития событий
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments2
Главный архитектор Москвы не против, чтобы на Старый Арбат вернулись автомобилиГлавный архитектор Москвы не против, чтобы на Старый Арбат вернулись автомобилиФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Пешеходная улица Старый Арбат может частично стать открытой для движения автомобилей. Главный столичный архитектор Сергей Кузнецов отметил, что был бы не против вернуть автомобильное движение на Старый Арбат.

Специалист уверен, что автомобили только придадут живости движению и освежат улицу.

- Люди любят машины, в них есть своя прелесть. Грамотно организованное движение на невысокой скорости со светофорами скорее оживляет улицу, чем отнимает у нее что-то, -рассуждает Сергей Кузнецов.

Еще один плюс: и водители, и пешеходы станут дисциплинированнее.

К тому же, пешеходная зона Старого Арбата слишком велика.

«Улице тяжеловато, поэтому она там слегка маргинализируется», - сообщает слова Кузнецова телеканал «360».

Старый Арбат был закрыт для движения автомобилей в 1986 году. Длинна улицы составляет 1,2 километра и она вся отдана под пешеходную зону, рестораны и сувенирные магазины, творческое пространство.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свет на всех московских дорогах появится к 2024 году
В Подмосковье задержали мошенников, которые похитили у пенсионеров 1,3 млн рублей
В Москве квартиру обокрали на 8,3 млн рублей
Стало известно, когда в Москве завершится купальный сезон
Появились первые кадры с места нападения на полицейских в Клину
В парке 850-летия Москвы откроют профессиональную лыжероллерную трассу
На ВДНХ на макете Москвы покажут новое шоу «История Москвы»
В столичной больнице имени Демихова расширили отделение реанимации
Пенсионеры перекодировали порядка 15 тысяч соцкарт для бесплатного проезда в Москве
Для детской школы искусств имени Глинки построят новое здание
Для жителей сносимых домов по программе реновации составили памятку
Московских рестораторов призвали закрыть летние веранды из-за шторма
По решению Собянина аспиранты столичных вузов получили льготы на проезд в метро и наземке
В Москве до конца лета обновят таблички с названиями станций метро
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 21 августа
В центре Москвы вместо самостроя появилось место для отдыха
В Подмосковье задержали серийных квартирных воров
Налоги от «упрощенки» дали московскому бюджету более 48 миллиардов рублей
Перекрытие улиц в Москве 26 августа 2018 года: движение в центре ограничат из-за полумарафона
На Москву надвигается резкое похолодание и туман
В Москве стало меньше бездомных животных
Жителей столицы предупредили о скачке атмосферного давления
В столице детские хирурги получили уникальный лазер
На пересечении МКАДа с Бесединским шоссе обновят многоуровневую развязку
Движение на Таганско-Краснопресненской линии Московского метро введено в график
В Москве инкассатора ударили ножом в грудь