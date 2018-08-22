На Старом Арбате могут разрешить автомобильное движение

СЕГОДНЯ 16:46 2018-08-22T16:46:04+03:00

Главный архитектор Москвы не против, чтобы на Старый Арбат вернулись автомобили Фото: Иван ВИСЛОВ

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Пешеходная улица Старый Арбат может частично стать открытой для движения автомобилей. Главный столичный архитектор Сергей Кузнецов отметил, что был бы не против вернуть автомобильное движение на Старый Арбат.

Специалист уверен, что автомобили только придадут живости движению и освежат улицу.

- Люди любят машины, в них есть своя прелесть. Грамотно организованное движение на невысокой скорости со светофорами скорее оживляет улицу, чем отнимает у нее что-то, -рассуждает Сергей Кузнецов.

Еще один плюс: и водители, и пешеходы станут дисциплинированнее.

К тому же, пешеходная зона Старого Арбата слишком велика.

«Улице тяжеловато, поэтому она там слегка маргинализируется», - сообщает слова Кузнецова телеканал «360».

Старый Арбат был закрыт для движения автомобилей в 1986 году. Длинна улицы составляет 1,2 километра и она вся отдана под пешеходную зону, рестораны и сувенирные магазины, творческое пространство.