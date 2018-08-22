Свет на всех московских дорогах появится к 2024 году

СЕГОДНЯ 17:35 2018-08-22T17:35:06+03:00

Освещение на всех дорогах Подмосковья появится к 2024 году.ФОТО: Росавтодор

Изменить размер текста: A A

Вопрос освещения региональных и муниципальных дорог будет полностью решен в Московской области к 2024 году.

Министр энергетики Подмосковья Леонид Неганов рассказал, что работы будут вестись постепенно, но к назначенному сроку должно появиться 600 километров новых линий освещения.

«Если нам это удастся, до 2024 года сможем почти целиком решить проблему освещения и по региональным, и по муниципальным дорогам. Надо сказать, что Московской область, - цитирует телеканал «360» слова Наганова.

Сложность, по словам чиновника, заключается в том, что Подмосковье – это достаточно динамичный регион, где вводятся новые объекты, постоянно меняются границы, корректируются планы.

В краткосрочной перспективе ожидается, что уже к концу 2018 года удастся повысить уровень освещения региональных дорог до 34%, муниципальных — до 88%.

Сайт кp.ru писал, что к дачам москвичей построят новые дороги. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о том, что Москва за счет своего бюджета будет развивать транспортную инфраструктуру садовых товариществ и дачных поселков в Московской области.