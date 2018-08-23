2018-08-23T09:29:24+03:00
Общество

Проезд в столичной подземке можно будет оплатить жетонами

В метрополитене выпустили коллекционные жетоны с функцией проездного билета «Тройка»
Ася РОМАНЧУК
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В метро вернут оплату жетонамиВ метро вернут оплату жетонамиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В московском метро появятся жетоны для оплаты проезда. Администрация подземки решила выпустить коллекционные монеты, которые будут аналогичны карте «Тройка».

Жетоны будут выпущены ограниченным тиражом. В свободную продажу они не поступят, а будут разыгрываться среди пользователей официальных аккаунтов московского транспорта в соцсетях.

Известно, что новые жетоны будут стилизованы под те, которые использовались в метро ранее, сообщает сетевое издание m24.ru.

Кстати, для оплаты в метро уже давно применяются кольца, брелоки и браслеты с функцией карты «Тройка», - пишет "Дни.ру"

Сайт kp.ru писал, что в метро появились стикеры, предупреждающие пассажиров о карманниках и призывающие быть бдительнее.

Ранее, власти метрополитена согласились установить в подземке вендинговые аппараты с едой и напитками. Всего на станциях их появится около 400 штук.

С 2018 года в подземке действуют новые правила для пассажиров. Теперь нельзя использовать детские коляски, а уступать места стало не просьбой, а обязательством пассажиров.

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