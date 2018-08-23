На ВДНХ желающие смогут проверить свое здоровье

СЕГОДНЯ 12:21 2018-08-23T12:21:07+03:00

Изменить размер текста: A A

С 23 по 25 августа в 75-м павильоне ВДНХ можно будет узнать, как жить не болея, как вырастить здоровых детей и сохранить высокое качество жизни на многие годы. На главной выставочной площадке города проводится VIII форум «Москвичам - здоровый образ жизни». Сюда приглашают посетителей всех возрастов.

- Около 40 медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы открыли свои площадки для жителей столицы, - сказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - Крупнейшие клиники столицы продемонстрируют свои технологии, а москвичи смогут пообщаться с ведущими врачами разных специальностей. В этом году у посетителей форума еще больше возможностей для диагностики и индивидуальных консультаций, которые проводятся в выездных центрах здоровья. Все консультации и диагностика бесплатные.

Свои выставочные площадки представят больница имени Боткина, Научно-исследовательский институт имени Склифосовского, Московский научно-практический центр наркологии, Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом, Центр медицинской профилактики Департамента здравоохранения Москвы, Московский центр дерматовенерологии и косметологии, больница имени Спасокукоцкого, эндокринологический диспансер Москвы, Московский клинический научный центр имени Логинова, поликлиники и диагностические центры города.

Передвижные диагностические комплексы работают рядом с выставочной площадкой 75-го павильона. В них можно будет пройти ультразвуковые обследования почек, молочных желез, щитовидной железы рентгенологические обследования органов грудной клетки, маммографию, компьютерную томографию глаз. Желающие смогут сдать анализы крови на глюкозу, креатинин, ПСА, холестерин, исследование на антитела к ВИЧ, пройти первичное тестирование на гепатит, экспресс-диагностику новообразований кожи прямо на площадках фестиваля.

Более 150 специалистов в области кардиологии, эндокринологии, гинекологии, диетологии, урологии, нефрологии, офтальмологии, онкологии, педиатрии, профилактической медицины и лечения табачной зависимости, спортивной медицины московского здравоохранения будут работать в течении трех дней для москвичей и гостей столицы. Специальной акцией фестиваля станет бесплатная вакцинация от гриппа всех желающих. На площадках форума можно получить такие услуги:

- «Территория здоровья» - пройти комплексное обследование организма с измерением артериального давления, расчетом индекса массы тела, оценки деятельности сердца на аппарате «Кардиовизор», а также других показателей здоровья;

- «Территория профилактики» - обследоваться на наличие диабета, выяснить состояние урологического здоровья, выявить предрасположенность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы;

- «Территория женщин» - консультации и обследования у акушера-гинеколога, маммолога, эндокринолога, онколога, а также знакомство с возможностями московских стационаров и родильных домов;

- «Территория заботы» - москвичи старшего поколения могут узнать о кабинетах профилактики инфарктов и инсультов, о программе ведения пациентов с хронических заболеваниями, о патронажной службе, паллиативной помощи, а также могут получить консультации врачей общей практики и геронтолога;

- «Территория улыбки» - в стоматологическом лечебно-диагностическом медицинском мобильном комплексе пройдут консультации стоматологов для взрослых и детей;

- «Территория свободы» - семейные консультации психологов для взрослых и детей, в том числе по выявлению рисков аутического спектра у детей, экспресс-обследование речевого развития детей, а также состоятся специальные консультации для подростков врача фониатора-диагностика физиологических и патологических изменений голоса;

- «Территория инноваций и обучения» - мастер-классы по неотложной помощи на медицинских манекенах; показ работы медицинских симуляторов. Кроме того, можно задать вопросы специалистам.

Будущие родители смогут побывать в открытом роддоме, в родзале, послеродовой палате, детской реанимации, познакомится с новейшим оборудованием для помощи недоношенным детям и многое другое.

В год волонтера москвичи смогут примкнуть к волонтерскому движению на «Территории добровольчества». Здесь представители всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и ресурсного центра «Мосволонтер» подробно расскажут о донорстве и осознанном волонтерстве и примут желающих в свои ряды. Москвичи смогу стать донорами и сдать кровь.

Когда: с 23 по 25 августа, с 10 до 18 часов ежедневно.

Как добраться: ст. м. «ВДНХ», пр-т Мира, д. 119, ВДНХ, 75-й павильон.

Вход свободный.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».