На юге столицы началось строительство эстакады через железнодорожные пути
Строители начали возводить эстакаду на пересечении Дорожной улицы с железнодорожными путями не общего пользования.
- Сейчас ведется обустройство буронабивных свай под опоры эстакады, перекладка инженерных коммуникаций, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - Работы проводятся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Это позволит обеспечить еще один удобный выезд машин на МКАД и разгрузить Варшавское шоссе.
Напомним, работы ведутся по проекту реконструкции Дорожной улицы на участке от Кантемировской улицы до МКАДа. По проекту здесь пройдет реконструкция и строительство Дорожной улицы - 6,67 километра, строительство эстакады на пересечении с железнодорожными путями не общего пользования длиной 174 метра, реконструкция соседних улиц - 1,3 километра, строительство трех подземных пешеходных переходов.
Ширина проезжей части эстакады - 18,64 метра, с движением по двум полосам в каждом направлении. Здесь также обустроят полосы безопасности и центральное разделительное ограждение.
- Пока Дорожная улица разделена на три участка, с одной - двумя полосами движения в каждом направлении, - добавил Андрей Бочкарев. - После реконструкции она станет полноценной магистралью с двумя полосами движения в каждом направлении.
По проекту предстоит построить не существующие участки от улицы Кирпичные выемки до улицы Газопровод, и от Сумского проезда до строящейся Южной рокады. Реконструкцию завершат в ноябре 2019 года.
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