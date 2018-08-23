2018-08-23T13:36:05+03:00
Москва

Новая зона отдыха с аллеями и площадью появится на севере Москвы

Территорию с аллеям и променадом оборудуют рядом с метро «Дмитровская»
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве создадут новую зону отдыхаВ Москве создадут новую зону отдыхаФото: Елена РАКОВА
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В Савеловском районе Москвы появится новая зона отдыха. Здесь планируется оборудовать дорожки для прогулок, площадь для воркаута и аллеи. Общая площадь строительства жилого комплекса и прилегающей территории возле метро «Дмитровская» составит более 100 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

По словам главы ведомства Константина Тимофеева, застройщик территории планирует обустроить внутри дворовую зону отдыха с променадом, аллеями и площадью. Ожидается, что благоустройство зеленой зоны завершится одновременный с окончанием строительства домов в 2021 году.

«Московские девелоперы часто работают в сотрудничестве с известными европейскими архитекторами-практиками. В результате реализации их проектов в городе формируется новая общественная среда с высоким уровнем комфортности», - цитирует Тимофеева РИАМО.

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