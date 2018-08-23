Новая зона отдыха с аллеями и площадью появится на севере Москвы
В Савеловском районе Москвы появится новая зона отдыха. Здесь планируется оборудовать дорожки для прогулок, площадь для воркаута и аллеи. Общая площадь строительства жилого комплекса и прилегающей территории возле метро «Дмитровская» составит более 100 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.
По словам главы ведомства Константина Тимофеева, застройщик территории планирует обустроить внутри дворовую зону отдыха с променадом, аллеями и площадью. Ожидается, что благоустройство зеленой зоны завершится одновременный с окончанием строительства домов в 2021 году.
«Московские девелоперы часто работают в сотрудничестве с известными европейскими архитекторами-практиками. В результате реализации их проектов в городе формируется новая общественная среда с высоким уровнем комфортности», - цитирует Тимофеева РИАМО.