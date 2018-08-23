2018-08-23T13:42:48+03:00
Происшествия

В Подмосковье баржа с песком врезалась в моторную лодку - погиб мужчина

Его жену удалось спасти
Семен ЕЛЕНИН
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В результате столкновения лодки с баржей погиб один человек.В результате столкновения лодки с баржей погиб один человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Следователи разбираются в деталях ночного ЧП на Москва-реке. На территории подмосковного города Коломна баржа, в которой перевозили песок, в темноте налетела на моторную лодку с людьми. Это произошло около 22 часов вечером в среду.

- В моторной лодке находились мужчина и женщина, семейная пара, - рассказывают в следствии. - Было уже темно, однако ни опознавательных знаков, ни светоотражающих элементов. С баржи их просто не увидели.

Собственно, спасательных жилетах у людей с лодки тоже не было. После удара о баржу моторная лодка перевернулась. Команда буксира-толкача, тянувшего баржу, сумели вытащить из воды женщину. Позже ее передали врачам. А вот ее управлявший лодкой муж исчез.

- Тело мужчины было обнаружено утром 23 августа, - сообщают в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. - По факту случившегося проводится проверка.

Позже стало известно, что в момент аварии на лодке также находилась собака породы хаски. Пес сумел выбраться на берег самостоятельно. Следователи передадут его семье.

В МЧС случившееся не комментируют

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