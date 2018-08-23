2018-08-23T13:43:11+03:00
Московская жизнь

В столице включат новую подсветку на Бульварном кольце, набережных и на МЦК

Для каждого сооружения придумали специальное освещение
Светлана ВОЛКОВА
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До конца этого года архитектурно-художественная подсветка появится на 328 сооружениях столицы, в том числе по 86 адресам - на Бульварном кольце. К примеру, по-новому подсветят здания на Тверской улице, набережные Москвы-реки, мосты и здания МЦК, павильоны ВДНХ.

- В этом году архитектурно-художественная подсветка уже украсила Московский театр на Таганке, Патриаршее подворье храмов в Зарядье, Гостиный двор, здание Министерства промышленности и торговли РФ, Китайгородскую стену - всего 81 адрес, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - А в скором времени она появится на зданиях Белорусского вокзала, МХАТа имени Горького, Московской государственной академической филармонии.

Для центральных улиц, бульваров, вылетных магистралей и мостов разработаны отдельные концепции освещения. «Благодаря подсветке город становится комфортнее и безопаснее в вечернее и ночное время, улучшается настроение москвичей и гостей столицы», - добавил Петр Бирюков.

По его словам, до конца этого года красивую подсветку подключат по более чем 2200 адресам столицы. Напомним, ранее архитектурное освещение появилось на некоторых участках Садового и Бульварного кольца, проспекта Мира и Ярославского шоссе, Тверской улицы и Ленинградского проспекта, Варшавского и Каширского шоссе, в зонах Московского Кремля.

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