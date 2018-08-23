2018-08-23T14:31:31+03:00
Происшествия

В подмосковном ДТП погиб велосипедист

Медики не смогли спасти пострадавшего
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В подмосковном ДТП погиб велосипедистВ подмосковном ДТП погиб велосипедистФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В четверг, 23 августа, в Можайском районе Подмосковья произошла смертельная авария. На 140 километре трассы Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка автомобиль сбил велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что трагедия произошла около 10 утра. От полученных травм пострадавший скончался на месте. О состоянии водителя автомобиля не сообщается. Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП.

В ведомстве призвали участников дорожно-транспортного движения неукоснительно соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Другая крупная авария произошла на прошлой неделе в Подмосковье под Дмитровом. Здесь на дороге столкнулись две фуры. Один из водителей пошел на обгон по встречной полосе и не заметил приближающийся грузовик. В результате фура не успела перестроиться обратно, и произошло лобовое столкновение. Оба водителя получили серьезные травмы, им потребовалась медицинская помощь.

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