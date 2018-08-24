2018-08-24T12:43:15+03:00
Москва

Столичные цветники украсили новыми растениями

В городе высадили более двух миллионов цветов
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Москве высадили 2,3 млн новый растенийВ Москве высадили 2,3 млн новый растенийФото: Илья СМИРНОВ
Изменить размер текста:

Московские цветники и клумбы украсили 2,3 миллиона растений колеус Блюме. Эта зелень устойчива к условиям городской среды, поэтому идеально подходит для украшения улиц и площадей. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

В ведомстве рассказали, что специально для украшения городских цветников было выращено более десятка сортов колеуса. Интересно, что окраска листьев этих цветов может быть очень разнообразной: от темно-бордовой до ярко-лимонной. Кроме того, эти растения неприхотливы в уходе и устойчивы к погодным изменениям, пишет сетевое издание m24.ru.

По словам специалистов, гибриды колеуса Блюме − это многолетние полукустарниковые растения с бархатистыми овальными листьями. При этом в зависимости от подвида может меняться не только расцветка листьев растения, но и рисунок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На действующих и строящихся станциях метро откроются транспортные узлы
В Подмосковье бродячая собака напала на ребенка
На Варшавском шоссе в районе Подольска построят тоннель
В подмосковном ДТП погиб велосипедист
В столице включат новую подсветку на Бульварном кольце, набережных и на МЦК
В Подмосковье баржа с песком врезалась в моторную лодку - погиб мужчина
Новая зона отдыха с аллеями и площадью появится на севере Москвы
На юге столицы началось строительство эстакады через железнодорожные пути
На ВДНХ желающие смогут проверить свое здоровье
Резиновая лодка столкнулась с баржей на Москве-реке
Проезд в столичной подземке можно будет оплатить жетонами
Свет на всех московских дорогах появится к 2024 году
На Старом Арбате могут разрешить автомобильное движение
В Подмосковье задержали мошенников, которые похитили у пенсионеров 1,3 млн рублей
В Москве квартиру обокрали на 8,3 млн рублей
Стало известно, когда в Москве завершится купальный сезон
Появились первые кадры с места нападения на полицейских в Клину
В парке 850-летия Москвы откроют профессиональную лыжероллерную трассу