Столичные цветники украсили новыми растениями

СЕГОДНЯ 12:42 2018-08-24T12:43:15+03:00

В городе высадили более двух миллионов цветов

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Московские цветники и клумбы украсили 2,3 миллиона растений колеус Блюме. Эта зелень устойчива к условиям городской среды, поэтому идеально подходит для украшения улиц и площадей. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

В ведомстве рассказали, что специально для украшения городских цветников было выращено более десятка сортов колеуса. Интересно, что окраска листьев этих цветов может быть очень разнообразной: от темно-бордовой до ярко-лимонной. Кроме того, эти растения неприхотливы в уходе и устойчивы к погодным изменениям, пишет сетевое издание m24.ru.

По словам специалистов, гибриды колеуса Блюме − это многолетние полукустарниковые растения с бархатистыми овальными листьями. При этом в зависимости от подвида может меняться не только расцветка листьев растения, но и рисунок.