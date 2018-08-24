2018-08-24T13:02:28+03:00
Московская жизнь

На Варшавском шоссе в районе Подольска построят тоннель

Машины в нем поедут по трем полосам
Светлана ВОЛКОВА
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До конца этого года в районе пересечения Варшавского шоссе с обводной дорогой города Подольска появится тоннель.

- Уже полностью уложено асфальтобетонное покрытие, ведется монтаж дорожных знаков и элементов автоматической противогололедной системы, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Кроме того, завершается отделка рамповой части гранитной и огнеупорной плитой. В тоннельной части почти установлена огнеупорная плита и лотки под кабели освещения тоннеля. В притоннельном сооружении монтируют вентиляционное и водяное оборудование и завершают отделку.

Напомним, по проекту реконструкция проводится на Варшавском шоссе на участке от проектируемого проезда № 728 до обводной дороги города Подольск, включая транспортную развязку с обводной дорогой. Транспортный тоннель на пересечении Варшавского шоссе с улицей Железнодорожная позволит запустить движение по трем полосам в каждом направлении. Длина перекрытой части 80 метров, общая длина с рамповыми участками - около 410 метров.

«Кроме тоннеля, уже построена эстакада через Варшавское шоссе на улицу Маршала Савицкого, в марте мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение. Сейчас строятся четыре пешеходных моста, два подземных пешеходных перехода, более 630 метров шумозащитных экранов», - добавил Андрей Бочкарев.

Всего будет построено и реконструировано 3,7 километра Варшавского шоссе, 2,1 километра боковых проездов. Полностью работы на участке магистрали планируется завершить в 2018 году.

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