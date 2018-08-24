В Подмосковье бродячая собака напала на ребенка

СЕГОДНЯ 13:49 2018-08-24T13:49:21+03:00

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В подмосковном Воскресенске 11-летний школьник попал в больницу после нападения бродячей собаки. Уличный пес набросился на ребенка и сильно покусал его. Об этом сообщили в областном ГСУ СКР.

Инцидент произошел в минувший четверг, 23 августа. Отмечается, что увидев собаку, мальчик сам решил подойти к животному, чтобы его погладить. По всей видимости, он не ожидал, что уличный пес может оказаться агрессивным.

«В какой-то момент собака набросилась на ребенка и стала кусать его за голову и конечности. На крик ребенка сбежались прохожие, которые смогли прогнать собаку, а затем вызвали скорую помощь», - цитирует сообщение следственного комитета интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что врачи уже оказали ребенку необходимую помощь. Теперь школьник переведен на амбулаторное лечение. А тем временем воскресенские следователи начали проводить проверку по факту этого происшествия, пишет сайт argumenti.ru.