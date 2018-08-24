На действующих и строящихся станциях метро откроются транспортные узлы

24 Авг. 13:56 2018-08-24T13:56:48+03:00

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В столичном метро продолжают соединять станции с линиями железной дороги и наземки. Сейчас строят 14 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) на действующих и строящихся станциях метро. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

В списке ТПУ - «Селигерская», «Боровское шоссе», «Рассказовка», «Лермонтовский проспект», «Лухмановская», «Некрасовка», «Технопарк», «Шелепиха», «Ходынское поле», «Озерная», «Ховрино», «Парк Победы», «Рязанская».

«Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что сейчас в столице заново приходиться переосмысливать всю транспортную схему пассажиропотока и интеграции различных видов транспорта, - сказал Андрей Бочкарев. - Например, для связи МЦК с радиальными направлениями железной дороги появится восемь новых пересадочных узлов. Это сложнейшая работа, но очень важная для москвичей».

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