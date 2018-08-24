Груженый КамАЗ провалился под землю в центре Москвы
В Москве грузовик провалился под землю на Большой Ордынке. Асфальтовое покрытие не выдержало вес груженого КамАЗа, дорога буквально рухнула в образовавшуюся под асфальтом пустоту. Вместе с покрытием провалились и задние колеса машины. Многотонный автомобиль застрял по самый кузов.
Сейчас экстренные службы решают, как вызволить автомобиль. Дальнейшее- головная боль дорожников и коммунальщиков. Им предстоит срочно устранить аварию.
Пока движение по Малому Москворецкому мосту и Большой Ордынке затруднено.
В Москве самосвал провалился под землю.Тяжелая машина полностью перекрыла проезжую часть, так что автомобилистам пришлось объезжать препятствие по велодорожке
В ГИБДД телеканалу «360» сообщили, что неисправная машина перекрыла две полосы. Всем автомобилистам, которые движутся по данному маршруту, рекомендуют выбирать пути объезда.
Пострадавших в результате ЧП нет, отметили в дорожной полиции.
Сайт kp.ru много раз рассказывал о похожих историях. Они регулярно случаются в разных городах страны. В начале июня произошел провал грунта в столице на улице Нагорная, а в ноябре прошлого года легковушка вместе с асфальтом провалилась в Уфе.