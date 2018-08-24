2018-08-24T14:37:37+03:00
Происшествия

Груженый КамАЗ провалился под землю в центре Москвы

Движение по Малому Москворецкому мосту и Большой Ордынке в столице затруднено
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments1
КамАЗ провалился под землю в центре Москвы. ФОТО: телеканал "360"КамАЗ провалился под землю в центре Москвы. ФОТО: телеканал "360"
Изменить размер текста:

В Москве грузовик провалился под землю на Большой Ордынке. Асфальтовое покрытие не выдержало вес груженого КамАЗа, дорога буквально рухнула в образовавшуюся под асфальтом пустоту. Вместе с покрытием провалились и задние колеса машины. Многотонный автомобиль застрял по самый кузов.

Сейчас экстренные службы решают, как вызволить автомобиль. Дальнейшее- головная боль дорожников и коммунальщиков. Им предстоит срочно устранить аварию.

Пока движение по Малому Москворецкому мосту и Большой Ордынке затруднено.

В Москве самосвал провалился под землю.Тяжелая машина полностью перекрыла проезжую часть, так что автомобилистам пришлось объезжать препятствие по велодорожке

В ГИБДД телеканалу «360» сообщили, что неисправная машина перекрыла две полосы. Всем автомобилистам, которые движутся по данному маршруту, рекомендуют выбирать пути объезда.

Пострадавших в результате ЧП нет, отметили в дорожной полиции.

Сайт kp.ru много раз рассказывал о похожих историях. Они регулярно случаются в разных городах страны. В начале июня произошел провал грунта в столице на улице Нагорная, а в ноябре прошлого года легковушка вместе с асфальтом провалилась в Уфе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У московской пенсионерки украли иконы на миллион рублей
На действующих и строящихся станциях метро откроются транспортные узлы
В Подмосковье бродячая собака напала на ребенка
На Варшавском шоссе в районе Подольска построят тоннель
Столичные цветники украсили новыми растениями
В подмосковном ДТП погиб велосипедист
В столице включат новую подсветку на Бульварном кольце, набережных и на МЦК
В Подмосковье баржа с песком врезалась в моторную лодку - погиб мужчина
Новая зона отдыха с аллеями и площадью появится на севере Москвы
На юге столицы началось строительство эстакады через железнодорожные пути
На ВДНХ желающие смогут проверить свое здоровье
Резиновая лодка столкнулась с баржей на Москве-реке
Проезд в столичной подземке можно будет оплатить жетонами
Свет на всех московских дорогах появится к 2024 году
На Старом Арбате могут разрешить автомобильное движение
В Подмосковье задержали мошенников, которые похитили у пенсионеров 1,3 млн рублей
В Москве квартиру обокрали на 8,3 млн рублей
Стало известно, когда в Москве завершится купальный сезон
Появились первые кадры с места нападения на полицейских в Клину
В парке 850-летия Москвы откроют профессиональную лыжероллерную трассу