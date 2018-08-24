Груженый КамАЗ провалился под землю в центре Москвы

СЕГОДНЯ 14:24 2018-08-24T14:37:37+03:00

КамАЗ провалился под землю в центре Москвы. ФОТО: телеканал "360"

Движение по Малому Москворецкому мосту и Большой Ордынке в столице затруднено

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В Москве грузовик провалился под землю на Большой Ордынке. Асфальтовое покрытие не выдержало вес груженого КамАЗа, дорога буквально рухнула в образовавшуюся под асфальтом пустоту. Вместе с покрытием провалились и задние колеса машины. Многотонный автомобиль застрял по самый кузов.

Сейчас экстренные службы решают, как вызволить автомобиль. Дальнейшее- головная боль дорожников и коммунальщиков. Им предстоит срочно устранить аварию.

Пока движение по Малому Москворецкому мосту и Большой Ордынке затруднено.

В Москве самосвал провалился под землю.Тяжелая машина полностью перекрыла проезжую часть, так что автомобилистам пришлось объезжать препятствие по велодорожке

В ГИБДД телеканалу «360» сообщили, что неисправная машина перекрыла две полосы. Всем автомобилистам, которые движутся по данному маршруту, рекомендуют выбирать пути объезда.

Пострадавших в результате ЧП нет, отметили в дорожной полиции.

Сайт kp.ru много раз рассказывал о похожих историях. Они регулярно случаются в разных городах страны. В начале июня произошел провал грунта в столице на улице Нагорная, а в ноябре прошлого года легковушка вместе с асфальтом провалилась в Уфе.