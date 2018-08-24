2018-08-24T15:09:11+03:00
Происшествия

У московской пенсионерки украли иконы на миллион рублей

Воры обчистили квартиру на Юго-Западе Москвы
Ася РОМАНЧУК
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Воры обчистили квартиру столичной пенсионерки на 1 млн рублейВоры обчистили квартиру столичной пенсионерки на 1 млн рублейФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Столичная пенсионерка обратилась за помощью в полицию. Воры украли из ее квартиры на Юго-Западе Москвы имущества почти на один миллион рублей. Пропали картины и старинные иконы, столовое серебро и редкие предметы интерьера.

Всего, по словам 70-летней владельцы жилища, исчезли 12 картин и шесть старинных икон.

- Женщина обратилась в полицию вечером, 23 августа. Она сообщила, что ограбили ее квартиру на улице Панферова. Только по приблизительным оценкам ущерб составил не менее одного миллиона рублей,- сообщает телеканал «360» со ссылкой на столичную полицию.

Пока преступники не найдены.

Сайт kp.ru рассказывал, что в мае была ограблена еще одна столичная квартира. Добычей вора стали деньги и ценности, а общая сумма украденного составила около 8 миллионов рублей.

Воры охотятся не только за квартирами простых людей, порой им попадаются медийные личности. Недавно была обчищена жилплощадь мамы Ольги Бузовой.

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