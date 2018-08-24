В воскресенье в центре перекроют улицы

СЕГОДНЯ 20:39 2018-08-24T20:39:59+03:00

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26 августа с 7.00 до 13.30 в столице перекроют несколько улиц. Проехать нельзя будет по улице Лужники, Лужнецкой и Фрунзенской набережным, Крымскому мосту, Пречистенской набережной, улице Ленивке, Большому Москворецкому мосту, Москворецкой набережной, а также по Болотной улице и Раушской набережной, Большому Устьинскому и Шлюзовому мостам, Космодамианской и Дербеневской набережным, Фалеевскому переулку, Софийской и Кремлевской набережным, площади Васильевский Спуск.

Воскресным утром, в 9.10, на этом участке проведут полумарафон. В нем примут участие около семи тысяч человек. Маршрут протянется мимо Академии наук, высотки на Котельнической набережной, собора Василия Блаженного и храма Христа Спасителя.