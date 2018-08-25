Движение поездов на Горьковском направлении восстановили

СЕГОДНЯ 19:55 2018-08-25T19:55:18+03:00

Все неполадки, которые возникли днём в субботу, устранены

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Информация о техническом сбое на железнодорожном участке Храпуново-Фрязево появилась днём 25 августа. На путях образовалась внушительная пробка. Пассажиры покидали вагоны, не доехав до места прибытия. Пока ремонтники разбирались, полностью отменили несколько рейсов (Фрязево - Москва, Москва - Крутое, Электрогорск - Москва и другие). Поезда на аварийном участке ходили по одному пути.

В 18.45 в пресс-службе Московской железной дороги сообщили «КП», что движение всех поездов восстановлено. И электрички работают в штатном режиме. Однако причину неполадок не назвали.

- В настоящее время диспетчерский аппарат работает над сокращением опоздания задержанных поездов, - добавили в МЖД.

КСТАТИ

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).