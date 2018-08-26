Жителей Подмосковья приглашают на встречу с главным следователем России

СЕГОДНЯ 18:59 2018-08-26T18:59:48+03:00

Место и время проведения встречи пока не определены – в ближайшие дни информация появится на сайте СКР Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Следственный комитет России регулярно поступают обращения с просьбой о личном приеме. В последнее время их число остается стабильно высоким, поэтому председатель СКР распорядился организовать в сентябре два таких мероприятия.

- Глава ведомства запланировал провести указанные встречи с гражданами 12 и 26 сентября, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Следственного комитета России. - На один из приемов – 12 сентября - будут приглашены жители Московской области, поскольку именно отсюда поступает наибольшее количество обращений.

Место и время проведения встречи пока не определены – в ближайшие дни информация появится на сайте СКР. На личном приеме, как правило, люди сообщают о неправомерных действиях сотрудников правоохранительных органов, просят пересмотреть их дела и т.п. Как правило, по результатам личного приема центральный аппарат СК проводит собственные проверки, по результатам которых руководителям подразделений могут вынести взыскание за волокиту или необоснованные решения.