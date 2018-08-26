2018-08-26T18:59:48+03:00
Общество

Жителей Подмосковья приглашают на встречу с главным следователем России

В сентябре Александр Бастрыкин проведет два личных приема граждан
Елена ПЕТРОВА
Поделиться:
Место и время проведения встречи пока не определены – в ближайшие дни информация появится на сайте СКРМесто и время проведения встречи пока не определены – в ближайшие дни информация появится на сайте СКРФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Следственный комитет России регулярно поступают обращения с просьбой о личном приеме. В последнее время их число остается стабильно высоким, поэтому председатель СКР распорядился организовать в сентябре два таких мероприятия.

- Глава ведомства запланировал провести указанные встречи с гражданами 12 и 26 сентября, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Следственного комитета России. - На один из приемов – 12 сентября - будут приглашены жители Московской области, поскольку именно отсюда поступает наибольшее количество обращений.

Место и время проведения встречи пока не определены – в ближайшие дни информация появится на сайте СКР. На личном приеме, как правило, люди сообщают о неправомерных действиях сотрудников правоохранительных органов, просят пересмотреть их дела и т.п. Как правило, по результатам личного приема центральный аппарат СК проводит собственные проверки, по результатам которых руководителям подразделений могут вынести взыскание за волокиту или необоснованные решения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сторонникам Навального не согласовали митинг в Москве 9 сентября
Движение поездов на Горьковском направлении восстановили
В Подмосковье водитель выехал на "зебру" и задавил ребенка
В воскресенье в центре перекроют улицы
У московской пенсионерки украли иконы на миллион рублей
Груженый КамАЗ провалился под землю в центре Москвы
На действующих и строящихся станциях метро откроются транспортные узлы
В Подмосковье бродячая собака напала на ребенка
На Варшавском шоссе в районе Подольска построят тоннель
Столичные цветники украсили новыми растениями
В подмосковном ДТП погиб велосипедист
В столице включат новую подсветку на Бульварном кольце, набережных и на МЦК
В Подмосковье баржа с песком врезалась в моторную лодку - погиб мужчина
Новая зона отдыха с аллеями и площадью появится на севере Москвы
На юге столицы началось строительство эстакады через железнодорожные пути
На ВДНХ желающие смогут проверить свое здоровье
Резиновая лодка столкнулась с баржей на Москве-реке
Проезд в столичной подземке можно будет оплатить жетонами
Свет на всех московских дорогах появится к 2024 году
На Старом Арбате могут разрешить автомобильное движение
В Подмосковье задержали мошенников, которые похитили у пенсионеров 1,3 млн рублей
В Москве квартиру обокрали на 8,3 млн рублей
Стало известно, когда в Москве завершится купальный сезон
Появились первые кадры с места нападения на полицейских в Клину
В парке 850-летия Москвы откроют профессиональную лыжероллерную трассу