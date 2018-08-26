Сторонникам Навального не согласовали митинг в Москве 9 сентября

СЕГОДНЯ 19:23 2018-08-26T19:23:32+03:00

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Столичная мэрия не согласовала проведение в Москве митинга-шествия сторонников Алексея Навального в день выборов, 9 сентября. Как пояснили московские чиновники заявка не подошла сразу по нескольким критериям.

Во-первых, улицы, по которым собирались пройти митингующие, уже отданы под празднование Дня города - гуляния будут проходить в те самые выходные.

- Они заявлялись на шествие по Тверской улице с последующим митингом на Охотном ряду. Всем прекрасно известно: на этих улицах запланировано проведение массовых мероприятий, посвященных Дню города. Мы их даже перекрываем, - цитирует ТАСС начальника департамента региональной безопасности мэрии Владимира Черникова.

Помимо этого по российскому законодательству в день выборов запрещена любая политическая агитация. Владимир Черников подчеркнул, что призывы к участию в митинге 9 сентября и само участие в нем будут незаконными.

К слову, сам Алексей Навальный накануне был задержан за организацию другого незаконного митинга и завтра, 27 августа, суд решит, какое наказание его ждет. Оппозиционер может получить до 30 суток административного ареста. Так что его участие в акциях 9 сентября в любом случае было сомнительным.