2018-08-27T11:30:27+03:00
Общество

Названа дата московского осеннего велопарада

Участники проедут 30 километров по улицам города
Юлия ЩЕРБАКОВА
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16 сентября пройдет московский велопарад16 сентября пройдет московский велопарадФото: Евгения ГУСЕВА
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Традиционный осенний велопарад в Москве состоится 16 сентября. Принять участие в нем смогут, как жители, так и гости города.

Отмечается, что веломаршрут в этом году составит 30 километров. Ради удобства и безопасности участников в этот день перекроют сразу несколько городских улиц.

«В воскресенье, 16 сентября, состоится осенний Московский велопарад. Проедем 30 километров по перекрытым улицам города — не пропустите!» — цитирует куратора проекта, советника заместителя министра транспорта России Владимира Кумова телеканал «360».

Темой грядущего мероприятия станут мультфильмы. В этом году организаторы предложили всем желающим приехать на парад в костюмах мультяшных персонажей. Члены оргкомитета призвали не только самим нарядиться, но и позвать на мероприятие таких же креативных и активных друзей.

Добавим, что путешествовать по городу будет комфортно участникам с разной спортивной подготовкой. Ожидается, что средняя скорость на маршруте будет порядка 15 километров в час, передает сетевое издание m24.ru.

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