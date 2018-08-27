Москвичи могут прикрепиться к стоматологической поликлинике онлайн

СЕГОДНЯ 12:39 2018-08-27T12:39:18+03:00

Изменить размер текста: A A

На официальном сайте мэра Москвы mos.ru появилась новая онлайн-услуга «Прикрепление к стоматологической поликлинике» для постоянного обслуживания по полису ОМС. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета государственных услуг Москвы.

Новая услуга доступна для всех пользователей сайта мэра Москвы mos.ru с подтвержденным СНИЛС. Для оформления электронной заявки нужно указать номер ОМС и выбрать стоматологическую поликлинику. Прежде чем сделать свой выбор, можно на сайте посмотреть подробную информацию о городских стоматологических поликлиниках. Подтверждение о прикреплении придет в личный кабинет пользователя в течение трех рабочих дней.

Прикрепившись к стоматологической поликлинике, пациент получает доступ к другой онлайн-услуге «Запись на прием к стоматологу» - по аналогии с электронной записью на прием к врачу в многопрофильную поликлинику.

Напомним, на сайте мэра Москвы уже действуют похожие услуги - прикрепление к взрослой и детской поликлинике. С начала 2018 года ими воспользовалось 34 тысячи взрослых и 6 тысяч детей. Всего на mos.ru доступно более 250 электронных услуг и сервисов.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».