На Большом кольце метро станции «Лефортово» и «Авиамоторная» запустят в 2019 году

СЕГОДНЯ 13:08 2018-08-27T13:08:53+03:00

Строительство всего кольца полностью завершат через пять лет

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На северо-восточном участке Большой кольцевой линии метро в Москве с шестью станциями планируют открыть движение поездов уже в 2021 году.

- Северо-восточный участок Большого кольца будет запускаться в два этапа, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. - В 2019 году запустим две станции - «Лефортово» и «Авиамоторная». Второй участок еще с четырьмя станциями поедет до конца 2021 года.

По его словам, северо-восточный участок Большого кольца является одним из самых сложных с точки зрения строительства. «Именно на этом участке из-за сложных гидрогеологических условий мы вынуждены строить две станции заложения на глубине больше 60 метров», - пояснил Марат Хуснуллин.

С каждой из шести станций на этом участке можно будет сделать пересадку на действующие радиальные линии метро. «Это накладывает дополнительные сложности, - отметил глава Стройкомплекса столицы, - поскольку состыковка строящихся станций метро с уже действующими крайне сложна, требует филигранной работы для того, чтобы не прерывать движение по работающим линиям».

На всех этих шести станциях появятся транспортно-пересадочные узлы, объединяющие пассажиропотоки различных видов транспорта. Сейчас стройплощадки развернулись на всех участках Большой кольцевой линии метро. На некоторых отрезках проводятся активные строительные работы. При этом завершается проектирование двух оставшихся участков. Ранее Марат Хуснуллин сообщал, что строительство Большой кольцевой линии метро планируется завершить до конца 2023 года.​

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