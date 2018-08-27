В столичной больнице имени Ворохобова приемное отделение работает по новым правилам

СЕГОДНЯ 13:54 2018-08-27T13:54:09+03:00

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В городских стационарах продолжается обновление приемных отделений. По новым правилам теперь принимают пациентов в клинической больнице № 67 имени Ворохобова Департамента здравоохранения Москвы. Медицинские специалисты начали работать по принципу «врач к пациенту». То есть сами приходят к пациентам и проводят все обследования, а при необходимости клинико-инструментального исследования, например, МРТ, пациента везут в тот кабинет, который точно свободен в эту минуту, чтобы не ждать в очереди.

- От работы приемного отделения больницы зависит очень многое, и точная постановка диагноза, и успешное лечение, - сказал Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения Москвы. - Важно, чтобы все ресурсы приемного отделения были сосредоточены вокруг пациента, а вся работа организована так, чтобы не задерживать поток пациентов и, чтобы человеку было комфортно.

Во всех помещениях приемного отделения больницы сделали ремонт и поставили дополнительное оборудование, например, электрокардиографы с возможностью передачи данных по интернет-сети. Врачи больницы № 67 имени Ворохобова разработали систему маршрутизации пациентов. Благодаря этому сократятся сроки обследования и госпитализации, а также улучшится работа скоропомощной службы больницы. В приемном отделении создана специальная зона для оценки состояния пациентов, доставленных в больницу бригадами скорой помощи, а также обратившихся самостоятельно. Каждый поступивший в больницу получает цветной браслет после оценки состояния по специальной медицинской шкале - красный, желтый или зеленый. Цвет браслета определяет очередность оказания медицинской помощи и зависит от ряда показателей: дыхания и кровообращения, возможности передвигаться, выраженности болевого синдрома, температуры тела и др. К примеру, пациенты, которым необходима экстренная медицинская помощь, получают красный браслет. Их сразу отправляют в отделение реанимации, например, в случае инсульта, инфаркта, внутреннего кровотечения, множественных травм. Пациентам с желтым или зеленым браслетом врачебный осмотр проводят в смотровом зале. Здесь же выполняются все необходимые функциональные исследования в мобильном режиме. После этого больного определяют в отделение для дальнейшей госпитализации и стационарного лечения.

Новые правила позволят сократить ожидание пациентов в приемном отделении и в кратчайшие сроки оказать необходимую медицинскую помощь без очередей. По современному стандарту уже работает и приемное отделение в институте скорой помощи имени Склифосовского. Здесь больного сразу же помещают в палату, где его осматривают врачи.

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