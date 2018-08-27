Для московского парка «Хуамин» привезут из Китая черепицу и фигурные камни

СЕГОДНЯ 14:14 2018-08-27T14:14:56+03:00

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В скором времени на севере Москвы на улице Вильгельма Пика, 14 появится китайский парк «Хуамин» рядом с будущим деловым центром. На площади 52 503 квадратных метров разместятся деловой комплекс с гостиницами, апарт-отелем, фитнесс-центром с бассейном и спа, офисы, и главное - парк с традиционными беседками и открытыми галереями. Проект разрабатывался под руководством президента Ассоциации ландшафтных архитекторов России Таисии Вольфтруб. Для консультаций пригласили крупнейшее ландшафтное бюро из Китая - Turenscape.

- Особым украшением парка станут фигурные Камни Тай Ху и Линби, впервые поставляющиеся в Россию с месторождений в провинциях Аньхой и Шандунь, - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Их объем составит 200 тонн. Они композиционно дополнят извилистые деревянные настилы, проходящие сквозь цветущие сливы и огибающие искусственные холмы, а также мостики через пейзажные ручьи пруда. Кроме того, будет использовано порядка 1920 тонн декоративного камня, привезенного с Кавказа. Все это создаст многоплановую перспективу, рукотворную «естественную природу» характерную для китайского сада.

Площадь пруда вместе с ручьями и декоративным водопадом составляет 1085 «квадратов». В парке высадят растения, традиционно растущие в Пекине и Шанхае, а также из восточных регионах России. Всего планируют посадить 430 деревьев и 1690 кустарников. Из них - тис остроконечный, тсугу, сосны Ниваки и Ватерери в парадном дворе комплекса, бархат амурский, березу черную с невероятно декоративными стволами, различные виды красивоцветущих яблонь и слив, непременные плакучие ивы над прудом. Посадки деревьев дополнят красивоцветущие и декоративно-лиственные кустарники, хвойные кустарники и природные цветники из пионов, хост, астильб и крокусов площадью 216 квадратных метров.

Центром парка станет искусственный пруд с декоративными рыбками. Вокруг него поставят четыре строения с традиционными для восточной архитектуры внутренними двориками - дом чайных церемоний, лавка сувениров, специальный зал для проведения выставок и китайский ресторан.

Парковый ансамбль дополнят беседки и открытые галереи в традиционном китайском стиле. Особенностью строений станет традиционная черепица системы «монах-монашка», изготовленная на фабрике в г. Лоян, провинции Хэнань, поставлявшей черепицу для реставрации запретного города в Пекине.

«Что касается сроков, то камень из Китая прибудет приблизительно через месяц, а черепица и декоративные камни с Кавказа уже в парке, сейчас ведется их установка. Как ранее сообщил мэр Сергей Собянин, строители также вырыли пруд и начали обустройство деревянных пешеходных дорожек», - добавил Сергей Кузнецов.

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