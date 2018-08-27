2018-08-27T15:29:25+03:00
Происшествия

Скорая с пациентом перевернулась, после столкновения с иномаркой

Авария произошла на юго-западе Москвы
Ася РОМАНЧУК
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В Москве скорую помощь протаранила иномаркаВ Москве скорую помощь протаранила иномаркаФото: СОЦСЕТИ
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Столкновение иномарки и скорой помощи, которая торопилась доставить пациента в больницу, зафиксировали камеры уличного наблюдения в Москве.

Авария произошла 26 августа около 22 часов вечера на улице Удальцова.

На кадрах отчетливо видно, что карета скорой помощи едет с включенными спецсигналами, медики спешат. Водитель иномарки Nissan спешил еще больше, он не глядя выскакивает на перекресток и врезается в бок скорой.

От удара медицинский автомобиль переворачивается на бок.

- Мужчина, госпитализированный с подозрением на инсульт, оказался заблокирован в машине, однако прохожие помогли его достать. Также были травмированы врачи. Все пострадавшие в ДТП были доставлены в больницу, - сообщили в правоохранительных органах «Пятому каналу».

Сайт kp.ru сообщал, что недавно в Москве была аналогичная авария. Реанимобиль выехал на перекресток на красный свет светофора с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Однако машину не увидел водитель автомобиля Volkswagen Touareg, который врезался в машину медиков. Удар был такой силы, что скорая помощь перевернулась.

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