За проезд в столичных автобусах разрешат платить картой

СЕГОДНЯ 12:43 2018-08-28T12:43:49+03:00

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В Москве закупили шесть тысяч валидаторов нового типа. Их установят в общественном городском транспорте. Благодаря новой опции оплатить проезд с 1 сентября можно будет не только картами «Тройка» или «Единый», но и банковскими картами и смартфонами с функцией NFC. Об этом рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"По поручению мэра с 1 сентября все городские автобусы и троллейбусы начнут работать без турникетов. Новые валидаторы станут устанавливать в тех видах транспорта, где в ближайшее время демонтируют турникеты. Кроме того, мы заменим устаревшие модели такими устройствами нового типа", – отметил чиновник.

Напомним, демонтировать турникеты в наземном транспорте начали зимой 2018 года. Это позволило сократить время посадки пассажиров на остановке на 30 секунд. Благодаря этому длительность поездки транспорта по маршруту, в среднем, снизилась на 20%, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.