2018-08-28T13:41:59+03:00
Общество

Во всех автобусах и троллейбусах Москвы оплату начнут принимать картой или смартфоном

В салонах поставят специальные валидаторы
Светлана ВОЛКОВА
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В наземке можно будет попасть в салон через все двериВ наземке можно будет попасть в салон через все двериФото: Михаил ФРОЛОВ
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С 1 сентября этого года на всех маршрутах столичной наземки уберут турникеты. Для этого уже закупили шесть тысяч валидаторов нового типа, а также обучили дополнительных контролеров. Напомним, с начала 2018 года турникеты исчезли в автобусах 80 маршрутов, а в июне - во всех трамваях на 48 линиях.

Кстати, новые валидаторы будут принимать не только привычные проездные билеты - карты «Тройка» и «Единый».

- Пассажиры смогут оплатить проезд банковскими картами и смартфонами, поддерживающими функцию бесконтактных платежей, - сообщает сайт мэра Москвы mos.ru.

В наземке можно будет попасть в салон через все двери. Но только на входе нужно приложить проездной билет к валидатору. Это придется делать каждый раз, когда заходишь в автобус или троллейбус. А билет потом сохранять до конца поездки, поскольку на линиях станет еще больше контролеров. Если вам нужно купить билет у водителя, тогда заходите в салон через переднюю дверь.

Валидаторы постепенно установят у всех дверей в автобусах, троллейбусах и трамваях. В итоге при такой системе оплаты проезда время посадки сокращается с 5 минут до 30 секунд. А длительность поездки по маршруту - на 5 - 20 процентов благодаря исчезновению очередей на входе в салон.

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