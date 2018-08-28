Жители Подмосковья старше 60 лет с 1 сентября смогут ездить на МЦК бесплатно

СЕГОДНЯ 13:41 2018-08-28T13:41:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Московской области старше 60 лет с 1 сентября получат право на бесплатный проезд на Московском центральном кольце (МЦК). Кроме того, проезд станет бесплатным и для региональных льготников. Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

«По решению губернатора предоставлена дополнительная мера соцподдержки - бесплатный проезд по МЦК для всех жителей Московской области старше 60 лет и региональных льготников, которые до того пользовались правом бесплатного проезда на метро. Мера начнет действовать с первого сентября», - цитирует слова министра интерне-издание «Подмосковье сегодня».

Фаевская напомнила, что для того, чтобы получить льготу, необходимо предъявить социальную карту. Если же она еще не оформлена, то необходимо обратиться в МФЦ или в территориальное управление министерства и написать заявление об изготовлении социальной карты. Карту старого образца можно перекодировать в кассах на вокзалах. Процедура занимает не более 10 секунд, передает телеканал «360».