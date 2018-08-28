2018-08-28T13:41:45+03:00
Москва

Жители Подмосковья старше 60 лет с 1 сентября смогут ездить на МЦК бесплатно

Льготникам необходимо перекодировать социальную карту
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Проезд на МЦК для подмосковных льготников станет бесплатным с 1 сентябряПроезд на МЦК для подмосковных льготников станет бесплатным с 1 сентябряФото: Михаил ФРОЛОВ
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Жители Московской области старше 60 лет с 1 сентября получат право на бесплатный проезд на Московском центральном кольце (МЦК). Кроме того, проезд станет бесплатным и для региональных льготников. Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

«По решению губернатора предоставлена дополнительная мера соцподдержки - бесплатный проезд по МЦК для всех жителей Московской области старше 60 лет и региональных льготников, которые до того пользовались правом бесплатного проезда на метро. Мера начнет действовать с первого сентября», - цитирует слова министра интерне-издание «Подмосковье сегодня».

Фаевская напомнила, что для того, чтобы получить льготу, необходимо предъявить социальную карту. Если же она еще не оформлена, то необходимо обратиться в МФЦ или в территориальное управление министерства и написать заявление об изготовлении социальной карты. Карту старого образца можно перекодировать в кассах на вокзалах. Процедура занимает не более 10 секунд, передает телеканал «360».

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