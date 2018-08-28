К Дню знаний завершат реставрацию главного здания Литературного института

СЕГОДНЯ 14:41 2018-08-28T14:41:02+03:00

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К 1 сентября обновят особняк на Тверском бульваре, известный как Дом Герцена. Здесь знаменитый писатель-революционер провел детство и юность. В разные годы там жили Осип Мандельштам, Юрий Олеша, Андрей Платонов и другие русские литераторы. Сейчас тут размещается главное здание Литературного института имени Горького. Его приводили в порядок три года. Трехэтажный особняк входит в усадебный комплекс, построенный в стиле позднего классицизма в 1802 году на месте палат XVII века.

После 1920 года усадьбу передали объединениям советских писателей. Во флигелях, прилегающих к главному дому, тогда поселились литераторы, не имеющие жилья в Москве. В романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Дом Герцена был показан как Дом Грибоедова, где находилось вымышленное объединение писателей под названием МАССОЛИТ. В 1933 году в усадьбе разместились корпуса Литературного института имени Горького.

- Реставрация главного корпуса литинститута длилась три года и проходила в несколько этапов, - рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. - В 2016 году, когда специалисты реставрировали старейшую часть здания - цокольный этаж, в усадьбе еще продолжали учиться студенты. Последние два года, когда проводилась замена кровли и перекрытий, здание не эксплуатировалось. В новом учебном году студенты института вновь вернутся в аудитории, расположенные в особняке.

Во время реставрации цокольного этажа, который был возведен в конце XVII века, специалисты укрепили фундамент, а также расчистили и обработали специальными растворами кирпичную кладку стен. В порядок привели своды потолков, оконные и дверные проемы. На двух других этажах полностью заменили перекрытия и кровлю, обновили фасады, отремонтировали и восстановили декоративное убранство помещений в историческом виде.

Интерьерам вернули исторический облик. Реставраторы демонтировали элементы лепного декора, восстановили их и возвратили на прежнее место. Полностью был воссоздан интерьер парадного зала и исторический паркет в комнатах.

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