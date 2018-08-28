2018-08-28T14:49:25+03:00
Московская жизнь

Большую кольцевую линию метро соединят со второй линией Московских центральных диаметров

Пересадка появится на новой станции «Ржевская»
Светлана ВОЛКОВА
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В столичном метро действующие линии постепенно соединяются со строящимися и проектируемыми.

- Строительство станции «Ржевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро ведется на глубине более 60 метров, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - По проекту выходы из вестибюля станции будут вести на Рижскую площадь, к Рижскому вокзалу. На базе станции появится пересадочный узел, который свяжет БКЛ, Калужско-Рижскую линию метро и вторую линию Московских центральных диаметров, которая пройдет от Нахабино до Подольска.

Напомним, «Ржевская» - пилонная станция глубокого заложения с тремя сводами и островной платформой. Она одна из трех станций глубокого заложения на Большой кольцевой линии. Две другие - «Нижняя Масловка» («Савеловская») и «Шереметьевская».

«Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что Большая кольцевая линия позволит радикально увеличить скорость и комфорт поездок на метро. Это самый крупный проект в истории метростроения в России и мире. По Большой кольцевой будет перевозиться как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня по Московскому центральному кольцу», - сказал Андрей Бочкарев.

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