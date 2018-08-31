2018-08-31T15:34:44+03:00
Московская жизнь

Через МЦК построят четыре пешеходных перехода

На их месте уже монтируют опоры и коммуникации
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

К концу 2018 года - началу 2019 года через МЦК протянут четыре новых пешеходных перехода в местах, где это особенно необходимо.

- Сейчас уже ведется строительство внеуличных пешеходных переходов через МЦК, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - Кроме этого, проектируются еще три перехода, строительство которых начнется в ближайшее время.

На надземном пешеходном переходе, соединяющем улицу Врубеля и 1-й Волоколамский проезд на границе САО и СЗАО, в районе дома 10 по улице Панфилова ведутся подготовительные работы и переустройство инженерных коммуникаций.

В Северном округе началось строительство надземного пешеходного перехода, который соединит улицу Михалковскую и проезд Черепановых. Сейчас здесь ставят опоры мостового перехода. В СВАО строят надземный пешеходный переход через проспект Мира, в районе дома 220А, строение 4. В Восточном округе ставят опоры пролетного строения для надземного пешеходного перехода на улице Пермская, владение 11А, строение 3.

Помимо этого, в центре столицы планируют построить три пешеходных перехода. Причем переход в районе дома 10 по улице Тестовская реконструируют и продлят. Новые переходы появятся в районе дома 12, строение 6 на 3-м Красногвардейском проезде, и в районе дома 19Б на Шелепихинском тупике. Строительство должно завершиться в конце 2018 - начале 2019 года.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Велоночь» в Москве: какие дороги перекроют
В парке в пойме реки Битца появится амфитеатр со сценой
Собянин: «Метро в Некрасовке откроется через несколько месяцев»
В московском метро появилась виртуальная библиотека
В парке «Зарядье» покажут выставку картин из Третьяковской галереи
Лось сбил мотоциклиста на Щелковском шоссе
В клиниках Москвы в сентябре пройдут дни открытых дверей
Классные руководители в школах Москвы получат ежемесячную доплату
Более 1,2 тысяч спасателей обеспечат безопасность на День знаний в Подмосковье
В центре Москвы археологи обнаружили старинную детскую игрушку
Самым благоустроенным в Москве стал Центральный округ
В центре Москвы археологи нашли древнюю фарфоровую игрушку
Накануне учебного года в детских поликлиниках выдают справки для школы и детсада
Ко Дню знаний в Москве появится 350 тематических плакатов
В Новой Москве построят уникальный тоннель шириной более 100 метров
В Москве построят 55 километров трамвайных линий
В Подмосковье при столкновении трех машин погиб человек
В столице принимают заявки на участие в конкурсе макетов Москвы
Новый участок желтой ветки метро откроется 30 августа
В центре Москвы отремонтируют асфальт еще в пяти переулках
Для нового участка «желтой» линии метро завершается оформление документов
Начинающий водитель бросил сбитого пешехода на дороге