Через МЦК построят четыре пешеходных перехода

СЕГОДНЯ 15:34 2018-08-31T15:34:44+03:00

На их месте уже монтируют опоры и коммуникации

Изменить размер текста: A A

К концу 2018 года - началу 2019 года через МЦК протянут четыре новых пешеходных перехода в местах, где это особенно необходимо.

- Сейчас уже ведется строительство внеуличных пешеходных переходов через МЦК, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - Кроме этого, проектируются еще три перехода, строительство которых начнется в ближайшее время.

На надземном пешеходном переходе, соединяющем улицу Врубеля и 1-й Волоколамский проезд на границе САО и СЗАО, в районе дома 10 по улице Панфилова ведутся подготовительные работы и переустройство инженерных коммуникаций.

В Северном округе началось строительство надземного пешеходного перехода, который соединит улицу Михалковскую и проезд Черепановых. Сейчас здесь ставят опоры мостового перехода. В СВАО строят надземный пешеходный переход через проспект Мира, в районе дома 220А, строение 4. В Восточном округе ставят опоры пролетного строения для надземного пешеходного перехода на улице Пермская, владение 11А, строение 3.

Помимо этого, в центре столицы планируют построить три пешеходных перехода. Причем переход в районе дома 10 по улице Тестовская реконструируют и продлят. Новые переходы появятся в районе дома 12, строение 6 на 3-м Красногвардейском проезде, и в районе дома 19Б на Шелепихинском тупике. Строительство должно завершиться в конце 2018 - начале 2019 года.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».