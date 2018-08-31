В парке в пойме реки Битца появится амфитеатр со сценой

СЕГОДНЯ 16:08 2018-08-31T16:08:39+03:00

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В парка в пойме реки Битца во время комплексного благоустройства и озеленения построят так называемый габионный амфитеатр со сценой. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Амфитеатр разместится на естественном склоне. Ландшафтную конструкцию создадут с помощью габиона - каркаса из металлической сетки. На трибунах из шести рядов смогут разместиться 350 человек. Перед амфитеатром поставят крытую сцену площадью 168 квадратных метров. Между ними появится открытая большая площадка, которую можно будет использовать как танцпол, зону партера или продолжение сцены.

Сейчас специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы подготовили основание под амфитеатр и возводят трибуны. Одновременно рабочие занимаются обустройством сцены. Площадка для праздников и концертов находится в северо-западной части парка со стороны улиц Ратная и Куликовская.

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