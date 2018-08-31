2018-08-31T16:08:39+03:00
Московская жизнь

В парке в пойме реки Битца появится амфитеатр со сценой

Конструкцию построят с помощью каркаса из металлической сетки
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В парка в пойме реки Битца во время комплексного благоустройства и озеленения построят так называемый габионный амфитеатр со сценой. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Амфитеатр разместится на естественном склоне. Ландшафтную конструкцию создадут с помощью габиона - каркаса из металлической сетки. На трибунах из шести рядов смогут разместиться 350 человек. Перед амфитеатром поставят крытую сцену площадью 168 квадратных метров. Между ними появится открытая большая площадка, которую можно будет использовать как танцпол, зону партера или продолжение сцены.

Сейчас специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы подготовили основание под амфитеатр и возводят трибуны. Одновременно рабочие занимаются обустройством сцены. Площадка для праздников и концертов находится в северо-западной части парка со стороны улиц Ратная и Куликовская.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Велоночь» в Москве: какие дороги перекроют
Собянин: «Метро в Некрасовке откроется через несколько месяцев»
Через МЦК построят четыре пешеходных перехода
В московском метро появилась виртуальная библиотека
В парке «Зарядье» покажут выставку картин из Третьяковской галереи
Лось сбил мотоциклиста на Щелковском шоссе
В клиниках Москвы в сентябре пройдут дни открытых дверей
Классные руководители в школах Москвы получат ежемесячную доплату
Более 1,2 тысяч спасателей обеспечат безопасность на День знаний в Подмосковье
В центре Москвы археологи обнаружили старинную детскую игрушку
Самым благоустроенным в Москве стал Центральный округ
В центре Москвы археологи нашли древнюю фарфоровую игрушку
Накануне учебного года в детских поликлиниках выдают справки для школы и детсада
Ко Дню знаний в Москве появится 350 тематических плакатов
В Новой Москве построят уникальный тоннель шириной более 100 метров
В Москве построят 55 километров трамвайных линий
В Подмосковье при столкновении трех машин погиб человек
В столице принимают заявки на участие в конкурсе макетов Москвы
Новый участок желтой ветки метро откроется 30 августа
В центре Москвы отремонтируют асфальт еще в пяти переулках
Для нового участка «желтой» линии метро завершается оформление документов
Начинающий водитель бросил сбитого пешехода на дороге