2018-08-31T16:45:54+03:00
Общество

«Велоночь» в Москве: какие дороги перекроют

Водителей просят заранее ознакомиться с ограничениями
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Акция "Велоночь" проводится в Москве с 2007 года.Акция "Велоночь" проводится в Москве с 2007 года.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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От Парка Горького до «Сокольников» в ночь с 1 на 2 сентября поедут участники «Велоночи-2018». Чтобы передвигаться по улицам Москвы специально будут перекрыты дороги. Участникам предстоит преодолеть трассу протяженностью 23 километра.

- Просим водителей заранее ознакомиться с ограничениями движения, - напомнили в ЦОДД. - Колонна проедет от Парка Горького до парка Сокольники по Садовому кольцу, улице Коровий Вал, Люсиновская, Большая Серпуховская, по Николоямской, Андроньевской, Красноказарменной набережной и другим улицам. Старт в 0.15.

Улицы маршрута будут полностью закрыты для автомобильного движения, в том числе и Солдатская улица и Госпитальный Вал, улица Новая Дорога, Семеновская и Преображенская набережная, а также набережная Ганнушкина, проспект Ветеранов и Ростокинский проезд. Велосипедисты доедут до 4-го Лучевого просека в Сокольниках.

Напомним, «Велоночь» посвящена исследованию истории, архитектуры и урбанистики. В Москве такая акция проводится с 2007-го года, а в 2010-м акция вышла на мировой уровень. Ночные велопрогулки уже проводили в Нью-Йорке, Риме, Стамбуле, Лондоне и других городах.

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