Пассажиропоток МЦК в августе увеличился на 14%

СЕГОДНЯ 13:02 2018-09-03T13:02:53+03:00

А за все лето — на 15%

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Количество пассажиров Московского центрального кольца «(МЦК) в августе текущего года выросло на 14% по сравнению с августом прошлого года. В пресс-службе Московской железной дороги отметили, что это произошло благодаря интеграции МЦК с направлениями железной дороги.

«В августе 2018 года услугами проезда в электропоездах «Ласточка» на Московском центральном кольце воспользовались 10,5 миллионов пассажиров. Это на 14% больше, чем в августе прошлого года. В течение лета, с июня по август, «Ласточки» перевезли 31 миллион пассажиров – это на 15% превышает прошлогодний показатель», - приводит сообщение ведомства РИАМО.

Отмечается, что в городе продолжаются работы по сближению станций МЦК с радиальными железными дорогами, чтобы пересадки на пригородные электрички стали еще удобнее. Кроме того к станциям кольца подводят маршруты другого общественного транспорта.