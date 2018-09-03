Почти 50 тысяч детей родились в Подмосковье с начала года
С января по июль текущего года в Московской области на свет появились более 49 тысяч малышей. Благодаря этому регион продолжает занимать первое место по рождаемости в Центральном федеральном округе. Такие данные привела заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.
Отмечается, что в регионе показатель новорожденных на одну тысячу населения составляет 11,3, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Как отмечают в подмосковном Минздраве, в регионе сформирована трехуровневая система акушерства. На сегодняшний день в области работают 50 родовспомогательных учреждений.
«Мы работаем над тем, чтобы из года в год качество оказания медицинской помощи беременным, роженицам и младенцам в Подмосковье повышалось», - приводит слова министра здравоохранения региона телеканал «360».
Кроме того в минувшем году на территории области было открыто еще пять центров материнста и детства, что позволило увеличить количество спасенных новорожденных с критически низкой массой тела на 90%.