Почти 50 тысяч детей родились в Подмосковье с начала года

СЕГОДНЯ 13:52 2018-09-03T13:52:22+03:00

В МО с начала года родились почти 50 тысяч детей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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С января по июль текущего года в Московской области на свет появились более 49 тысяч малышей. Благодаря этому регион продолжает занимать первое место по рождаемости в Центральном федеральном округе. Такие данные привела заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

Отмечается, что в регионе показатель новорожденных на одну тысячу населения составляет 11,3, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как отмечают в подмосковном Минздраве, в регионе сформирована трехуровневая система акушерства. На сегодняшний день в области работают 50 родовспомогательных учреждений.

«Мы работаем над тем, чтобы из года в год качество оказания медицинской помощи беременным, роженицам и младенцам в Подмосковье повышалось», - приводит слова министра здравоохранения региона телеканал «360».

Кроме того в минувшем году на территории области было открыто еще пять центров материнста и детства, что позволило увеличить количество спасенных новорожденных с критически низкой массой тела на 90%.