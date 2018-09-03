В Москве жилье занимает только треть от новой недвижимости

СЕГОДНЯ 14:53 2018-09-03T14:53:41+03:00

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С начала этого года в Москве построено более 3,8 миллионов квадратных метров недвижимости, что почти на треть больше, чем за эти же месяцы 2017 года. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

- Всего за восемь месяцев 2018 года введено 3 миллиона 860 тысяч квадратных метров недвижимости, что на 29 процентов больше, чем за восемь месяцев 2017 года, - отметил Сергей Левкин. - К результату прошлого года прибавилось 871,9 тысяч квадратных метров. Почти треть введенной недвижимости составляет жилье - 1 миллион 356 тысяч квадратных метров. В этом сегменте мы также наблюдаем рост на 11 процентов по сравнению с показателями 2017 года. В городе построено и введено на 137,4 тысяч квадратных метров больше.

По его словам, за счет городского бюджета с января по август этого года построено 947,6 тысяч квадратных метров невидимости, в том числе 157,3 тысяч «квадратов» жилья. За счет внебюджетных денег в городе построено 2,9 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе без малого 1,2 миллиона квадратных метров жилья.

«Мэр Москвы Сергей Собянин ставит перед нами задачу создать новую, комфортную и удобную городскую среду, - сказал Сергей Левкин. - Жилье составляет только треть от введенного объема недвижимости и это говорит о том, что утвержденные мэром принципы градостроительной политики успешно реализуются. Приоритет - объекты социальной инфраструктуры. В Москве с начала года построено 10 детсадов, 5 школ и блоков начальных классов, 5 лечебных объектов, 9 спортивных объектов, 4 гостиницы. Сегодня в Москве сдаются не просто школы и детсады, а уникальные объекты. Например, в этом году запущен первый пусковой комплекс международной школы-кампуса «Летово», выпускники которой помимо российского аттестата об образовании, будут получать дипломы международного образца.

«Настоящим украшением парка «Зарядье», который знают уже во всем мире, стал зал филармонической музыки, с акустикой, которой могут похвастаться лишь считанные залы на планете. В самое ближайшее время его откроют для посетителей», - подчеркнул Сергей Левкин.

Всего в 2018 году в Москве планируется построить 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 3,4 миллиона квадратных метров жилья.

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