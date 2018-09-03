В благоустройстве Москвы используют идеи фестиваля «Цветочный джем»

СЕГОДНЯ 17:09 2018-09-03T17:09:27+03:00

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До 9 сентября включительно в столице проводится фестиваль и международный конкурс ландшафтного дизайна «Цветочный джем». На площадках во всех городских районах москвичи и туристы могут любоваться выставочными садами от лучших ландшафтных дизайнеров России и мира, участвовать в бесплатных мастер-классах по садоводству и других событиях культурной программы.

Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, конкурс «Цветочный джем» позволяет собрать идеи, которые можно будет воплотить по всей Москве.

- Сады получились очень интересными с точки зрения форм и цветовых решений, они делают город еще красивее, - сказала Наталья Сергунина. - Конкурс «Цветочный джем» - своего рода лаборатория идей. Он позволяет выявить то, что больше всего нравится жителям, чтобы впоследствии реализовать эти идеи на постоянной основе, и не только в центре, но и, в особенности, в других округах Москвы.

Заместитель мэра побывала на площадках «Цветочного джема» на Новом Арбате, где «выросли» сразу три конкурсных сада - «На семи холмах», «Грани Лентулова» и «В потоке». Свои работы представили авторы, финалисты «Цветочного джема», ландшафтные дизайнеры Оксана Хлебородова, Анна Лозинская и Анаит Акопян. На встрече присутствовали члены жюри и экспертного совета конкурса Джеймс Бассон (Франция - Великобритания), Питер Финк (Великобритания), Керри Престон (Голландия), Марио Боничелли (Италия) и Мэттью Чайлдс (Великобритания).

- Нигде в мире сегодня нет фестиваля и конкурса ландшафтного дизайна с таким количеством зрителей как на «Цветочном джеме, - сказал Питер Финк.

На фестивале британский дизайнер выступил в роли председателя экспертного совета и соавтора спецпроекта «Не торопись» (Тверской бульвар). Члены жюри предложили в следующем году высадить конкурсные сады на столичных площадках уже в начале лета.

Напомним, фестиваль и конкурс «Цветочный джем» проходят в столице уже во второй раз. В 2017 году на его площадках побывали 7,2 миллиона посетителей.

В этом году всего поступило 250 заявок из 11 стран, а в финал вышли более 60 ландшафтных дизайнеров и архитекторов из 9 стран (России, Белоруссии, Великобритании, Италии, Франции, Финляндии, Китая, Уругвая и Грузии). Они соревнуются в четырех профессиональных номинациях - Большой выставочный сад», «Малый выставочный сад», «Городское место отдыха» и «Студенческий конкурс проектов». Цветочная тема фестиваля не ограничится профессиональным работами. В заключительный день, 9 сентября, по всей Москве - на 1,5 тысячах площадках - пройдет конкурс любительских цветников.

Чтобы принять участие, достаточно зарегистрироваться на страничке проекта на сайте цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» (moscowseasons.com/ru/festival/flower-jam-2018). Всем конкурсантам выдадут растения, инструменты, а также им помогут специалисты. Всего будет создано более 15 тысяч цветников. Голосование за лучшие цветники будет проходить на каждой площадке. Все участники получат сувениры, а победители - ценные призы.

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