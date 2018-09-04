Режим работы светофоров изменили почти на 200 пешеходных переходах

СЕГОДНЯ 12:36 2018-09-04T12:36:22+03:00

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По просьбам москвичей почти на 200 пешеходных переходах города был изменен режим работы светофоров. Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) проанализировали дорожную ситуацию вокруг них и изменили время переключения светофоров. Об этом рассказал руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Работу светофоров настраивают на самых оживленных пешеходных переходах. Специалисты ЦОДД учитывают дорожную обстановку рядом с ним. Даже несколько секунд в светофорной фазе могут значительно изменить дорожную ситуацию", – цитирует чиновника сетевое издание m24.ru.

По словам Ликсутова, регулировку светофоров проводят с учетом пожеланий как пешеходов, так и пассажиров общественного транспорта и автомобилистов. Всего с начала 2018 года была налажена работа 186 светофоров, пишет ФАН до ссылкой на mos.ru.