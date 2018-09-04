Режим работы светофоров изменили почти на 200 пешеходных переходах
По просьбам москвичей почти на 200 пешеходных переходах города был изменен режим работы светофоров. Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) проанализировали дорожную ситуацию вокруг них и изменили время переключения светофоров. Об этом рассказал руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
"Работу светофоров настраивают на самых оживленных пешеходных переходах. Специалисты ЦОДД учитывают дорожную обстановку рядом с ним. Даже несколько секунд в светофорной фазе могут значительно изменить дорожную ситуацию", – цитирует чиновника сетевое издание m24.ru.
По словам Ликсутова, регулировку светофоров проводят с учетом пожеланий как пешеходов, так и пассажиров общественного транспорта и автомобилистов. Всего с начала 2018 года была налажена работа 186 светофоров, пишет ФАН до ссылкой на mos.ru.