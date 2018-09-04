2018-09-04T12:56:51+03:00
Москва

В Подмосковье началась вакцинация против гриппа

Ожидается, что прививки сделают 45% населения
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В МО началась вакцинация против гриппаВ МО началась вакцинация против гриппаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Кампания по вакцинации против гриппа стартовала в Московской области. Ожидается, что прививки в регионе сделают порядка 45% местного населения. Об этом сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«В этом году вакцинацию против гриппа пройдут более 3,2 миллиона жителей региона, это 45% населения области. <….> По плану кампания по вакцинации населения против гриппа в Подмосковье продлится до 1 декабря», - приводит слова сообщения РИАМО.

Для того, чтобы пройти вакцинацию, необходимо обратиться ко врачу-терапевту или педиатру в поликлинике по месту жительства.

Отмечается, что прививка помогает организму лучше противостоять вирусу. Благодаря вакцинации, человек сможет перенести заболевание в более легкой форме или не заболеет вовсе, передает телеканал «360».

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