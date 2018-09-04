Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков: «Летний купальный сезон 2018 года продлевается»

СЕГОДНЯ 14:24 2018-09-04T14:24:40+03:00

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Лето не торопится уходить из Москвы. К ближайшим выходным воздух прогреется до плюс 25 - 26 градусов. А значит, прогулки в парках и отдых на пляжах отменять точно не стоит.

- На основании долгосрочного прогноза погоды Гидрометцентра в Московском регионе в первой половине сентября ожидаются высокие температуры воздуха, в том числе превышающие плюс 25 градусов, - сказал во вторник, 4 сентября, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Поэтому принято решение продлить летний купальный сезон 2018 года. Спасатели продолжат следить за безопасностью людей на водоемах столицы. Ежедневно в местах купания дежурят более 120 сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и московских спасателей, а также более 1000 общественных спасателей.

По данным мэрии, за прошедшие выходные в зонах отдыха у воды побывали более 33 тысяч горожан, из них около 1,5 тысяч купающихся.

Напомним, перед летним купальным сезоном в столице обустроили порядка 120 пляжей, из них 11 - с купанием. Около зон отдыха поставили всего более 1000 знаков безопасности.