Новые школы и детсады Москвы приняли в День знаний почти 7 тысяч детей

4 Сент. 14:42 2018-09-04T14:42:31+03:00

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В новом учебном году в Москве открылись 15 образовательных учреждений, в том числе 10 детских садов и 5 школьных зданий. При этом семь из них построены за счет городского бюджета, восемь - за счет инвесторов.

- Свои двери впервые распахнули 10 детских садов на 2785 мест и 5 школьных зданий на 4 тысячи учащихся, - заявил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Сегодня активно строятся новые кварталы, реорганизуются промзоны, развивается Новая Москва. Все эти проекты выполняются в том числе инвесторами и включают в себя обязательное строительство социальных объектов. В первую очередь, это, конечно, необходимо для новых микрорайонов, где жители испытывают проблемы с местами в дошкольных и школьных учреждениях.

По словам главы Стройкомплекса, в этом году город построил 4 детских садика на 1225 мест, а также 3 школы на 2475 мест. Инвесторы - 6 детских садиков на 1560 мест и 2 школы на 1562 места.

С 2011 года инвесторы построили 88 детсадов и школ на 28 тысяч мест, из которых 46 зданий на 20 тысяч мест передано в систему образования города. «Эта тенденция сохранится и в дальнейшем - в ближайшие годы около трети всех социальных объектов в Москве построят инвесторы в рамках комплексного развития территорий и возведения новых жилых кварталов», - подчеркнул Марат Хуснуллин.

Как сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, строительство социальных учреждений, и образовательных в том числе, в ближайшие годы в столице продолжится. «За последние годы мы построили более 300 новых школ и детских садов, еще 130 новых школ и детсадов будет построено буквально в ближайшие годы», - отмечал Сергей Собянин.

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