В Склифе врачей научат общаться с пациентами

4 Сент. 15:46 2018-09-04T15:46:03+03:00

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В НИИ скорой помощи имени Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы продолжается пилотный проект по эффективному общению с пациентами. Врачи Склифа научатся учитывать эмоциональное состояние пациентов, узнают способы быстрого снятия напряжения, развития собственной стрессоустойчивости, а также займутся профилактикой профессионального выгорания (см. "Конкретно"). Первыми курсы врачебной этики начнут посещать сотрудники приемного отделения Склифа.

- Институт имени Склифосовского - одна из самых крупных многопрофильных клиник Москвы, сотрудники которой специализируются на оказании экстренной медицинской помощи, - отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун. - Важно, что программа обучения начинается именно с приемного отделения института, где пациенту нужно быстро оказать помощь и поставить диагноз, где часто требуется общение с родственниками больного. Отношение к пациентам здесь играет особую роль. Большое внимание в программе будет уделяться профилактике профессионального выгорания среди сотрудников, а также управлению стрессом.

Кроме того, чтобы улучшить работу приемного отделения, более ста врачей прошли вместе с пациентами путь от поступления в Склиф до выхода из него. Сотрудники собирали мнения пациентов, на основе которых разработали нормы и алгоритмы общения, варианты выхода из сложных ситуаций. Эти правила внесли в предстоящую программу обучения.

Напомним, пилотный проект уже помог сделать приемное отделение удобнее для пациентов. Например, в зоне ожидания появилась переговорная комната для бесед родственников с врачами и психологами. В Склифе появился мобильный медицинский регистратор - при поступлении пациента, его немедленно сопровождают в диагностическую палату и только потом собирают все необходимые сведения. Пациентам и их близким просто стало комфортнее, поскольку во всех зонах, включая диагностические палаты, поставили кулеры с водой, в регистратуре убрали стекла и перегородки, везде развесили информационные материалы и обновили навигацию по отделению.

По словам директора института Сергея Петрикова, время приема и регистрации пациентов, поступающих в НИИ Склифосовского на «скорой помощи», сократилось вдвое благодаря модернизации приемного отделения больницы. «По нормативу у врачей «скорой помощи» есть 15 минут, чтобы сдать пациента, теперь они успевают это сделать за семь - восемь минут. У нас также уменьшилось время обследования пациентов в среднем на 15 минут. Это благотворно влияет на пациентов, которые видят, что ими занимаются», - сказал Сергей Петриков.

Теперь институт имени Склифосовского станет образцом при запуске проекта в других московских клиниках. Приемное отделение уже успешно работает по принципу «врач к пациенту», когда все силы персонала сосредоточены вокруг пациента и действуют новые правила приема и диагностики больных.

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КОНКРЕТНО

Чему обучают медиков

Сотрудники освоят техники быстрого снятия стресса и восстановления после ночных смен. На занятиях им покажут физические упражнения, дыхательные практики, техники позитивного восприятия событий, рефрейминг (психологические приемы, помогающие избавиться от тревожности и зависимостей. - Прим. авт.). Для сотрудников call-центра уже разработаны новые алгоритмы работы с поступающими от пациентов вызовами.

Программа семинаров по коммуникации с пациентами для сотрудников приемного отделения разработана специалистами Центра корпоративного развития Департамента здравоохранения Москвы совместно с врачами Склифа. В нее входят теоретическая и практическая часть, то есть участники смогут применить полученные знания на практике. В моделировании проблемных ситуаций медикам помогут специально подготовленные актеры. Во время курса будут разбираться учебные ролики c участием врачей и медицинских сестер, специально снятые по ситуациям, наиболее часто встречающимся в отделении.